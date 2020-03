Mazara, linea telefonica “Vuci di Fimmina” 3505844213: assistenza vittime violenza di genere

L’amministrazione comunale plaude all’iniziativa della cooperativa sociale Alma di Mazara che da domani attiverà una linea telefonica nell’ambito del progetto “Vuci di Fimmina” per il sostegno psicologico a donne vittime di violenza.

“Proprio in questa fase di emergenza covid19- spiega il presidente della Coop Alma di Mazara Ivana Calamia – abbiamo deciso di attivare un’utenza telefonica dedicata alle donne vittime di violenza che non possono uscire dal proprio domicilio per l’emergenza e diventano ancora più vittime dei loro aguzzini. L’obiettivo è fornire un sostegno psicologico ed attivare tutti i canali utili a superare tale disagio avvalendosi della collaborazione dei soggetti della rete che si occupa di contrastare tale fenomeno”.

Il numero al quale rivolgersi è: 3505844213, attivo tutti i giorni dalle ore& …









