Marsala “bella fitusa” ai tempi del Coronavirus. Rifiuti per le strade

Cumuli di spazzatura ovunque, la città di Marsala si presenta così in questa giornata di 20 marzo.

La via Grotta del Toro è un tappeto di rifiuti che evidentemente sono stati accumulati da giorni, tutti riversati in strada senza mastello.

La psicosi da Coronavirus ha creato la paura tra i cittadini di continuare a conferire il rifiuto nell’apposito mastello di riferimento, paventando il rischio di portare a casa batteri e virus di ogni genere.

Così le strade sono piene di spazzatura.

Questa mattina alcuni cittadini della zona in questione lo denunciano pubblicamente sui social.

E’ di ieri, invece, la protesta secondo cui gli operatori ecologici non avrebbero voluto continuare a prestare servizio in assenza dei dispositivi di sicurezza.

Sentiti i vertici dell’azienda hanno confermato che tutti sono dotati non solo di dispositivi ma che ogni mezzo viene sanificato a fine turnazione.









