L’uccisione, a Pantelleria, di Maurizio Fontana: ridotta in appello la pena per Ben Mariem

Non fu omicidio volontario, ma eccesso colposo di legittima difesa.

E’ quanto ha sentenziato la Corte d’assise d’appello per l’uccisione di Maurizio Fontana, 48 anni, che la sera del 9 gennaio 2018, a Pantelleria, morì in seguito alle coltellate inferte da Mohamed Ben Mariem, tunisino, di 39 anni.

Il 13 marzo 2019, il nordafricano era stato condannato, per omicidio volontario, a undici anni di carcere dal gup di Marsala Riccardo Alcamo. Nonostante lo stesso pm, Antonella Trainito, avesse derubricato l’accusa in eccesso colposo di legittima difesa, chiedendo una condanna a due anni di reclusione. Come invocato, in appello, anche dal procuratore generale.

E i giudici di secondo grado hanno accolto questa tesi, riducendo la pena a due anni e due mesi di carcere e ordinando l’immediata liberazione di Ben Mariem, visto che ha già scontato una decina di giorni in più …









