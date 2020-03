Gibellina. Riduzione dell’orario di chiusura per alcune attività commerciali

Gibellina. Dopo l’ultima ordinanza da parte del Presidente della Regione Nello Musumeci, emanata ieri 19 marzo, in materia di contenimento del virus Covid – 19, i sindaci, con propria ordinanza possono disporre la riduzione dell’orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad accezione delle farmacie e di quelli autorizzati alla vendita dei prodotti alimentari.

Dato l’evolversi dell’epidemia, su tutto il territorio nazionale, si è reso opportuno procedere con misure ancora più restrittive rispetto a quelle fino ad ora prese.

Per questo motivo l’amministrazione gibellinese ha stabilito di ridurre l’orario di chiusura per tutte le attività prima citate fino alle 14, a partire da giorno 21 marzo.

Qualora non vengano osservate tali obblighi saranno previste delle pene per i trasgressori.

Valentina Mirto









