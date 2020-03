La fede cammina per strada e piange.

La fede non ama la solitudine, le porte chiuse,

le vie mute, i cortili spenti, i negozi serrati.

La fede preferisce la confusione, l’allegria,

i canti dei ragazzi, i giochi dei bambini!

La fede cammina e vaga. È in cerca

di speranza, di gioia, ma trova solo morte,

apprensione, cuori spenti, sfiducia!

È tempo di contagio, di morte e di dolore

fra le strade di ogni città!

La fede asciuga le sue lacrime e corre.

Corre in prima linea, là dove il dolore è più forte

e la fatica immane.

Le fede si fa forza, si fa cura, si fa mani operose,

si fa fratellanza e sorellanza amorevole.

Si ferma a sostare la fede, tra i corpi deboli dei contagiati,

