Elena Manzini: Restiamo a casa, più rispetteremo le regole e più presto potremo riprenderci le nostre vite

RESTIAMO A CASA! Quella che stiamo combattendo non è una guerra ad armi pari, non è una guerra normalmente intesa. Il nemico è invisibile, si insidia nel nostro corpo, nei nostri polmoni ed in 14 giorni inizia a devastarli. Premesso che ritengo sia una sorta di “prova tecnica di guerra batteriologica”, invito tutti a non sentirsi invincibili, a non andare a fare jogging (la ginnastica si può fare anche in casa), a non andare al supermercato tutti i giorni: anzi meglio se va una persona per diverse famiglie una o due volte alla settimana tanto per fare un minimo di scorta, al povero cane (che spesso diventa la scusa per non stare in casa e non rispettare le regole) non fate fare km lui inizierà ad odiarvi e voi rischiate di essere la prossima vittima del “nemico invisibile”. Non sono una persona influenzabile nè …









