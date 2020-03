Dalla Thailandia a Castelvetrano, Vanessa: “Più forti di prima”

Un piccolo sogno che si conclude in anticipo, «un sogno surreale che, purtroppo, dovrà terminare». Tra gli studenti del programma “Intercultura” che in questi giorni stanno rientrando in Italia c’è anche la castelvetranese Vanessa Leone, 18 anni, studentessa del Liceo scientifico “Michele Cipolla”. Da otto mesi la giovane si trova nella città di Maha Sarakham e, fra qualche ora, rientrerà in Italia, con un volo su Roma e poi su Palermo, su decisione dell’ente che gestisce il programma di studenti all’estero.

«È arrivato il momento di lasciare la mia terza casa, la mia nuova famiglia, i miei nuovi amici e tutto il mio cuore per questa esperienza a dir poco incredibile, indimenticabile, ed indescrivibile», ha detto Vanessa Leone a CastelvetranoSelinunte.it. «Quello in Thailandia penso sia stato uno dei viaggi più belli …









