Coronavirus, video conferenza tra i segretari di Cgil, Cisl, Uil e il prefetto di Trapani

La carenza di dispositivi di sicurezza sui luoghi di lavoro, e in particolare di mascherine, l’ottimizzazione della raccolta dei rifiuti, la regolamentazione del flusso di utenti agli uffici postali e l’eventuale mancato rispetto da parte di supermercati degli orari di lavoro dei propri dipendenti sono stati alcuni dei temi portati al tavolo virtuale che si è svolto in webconference tra Cgil, Cisl, Uil e prefetto di Trapani.

“Ringraziamo Tommaso Ricciardi per la rapidità con cui ha accolto la nostra richiesta di confronto – affermano il segretario generale della Cgil Trapani Filippo Cutrona, il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana, il segretario territoriale Cisl Palermo Trapani Massimo Santoro e il segretario generale Uil Trapani Eugenio Tumbarello -. Da parte del Prefetto ci è stata data massima disponibilità con l’impegno di sensibilizzare gli organi istituzionali competenti, a seconda dei casi, …









