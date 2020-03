Coronavirus: sette persone denunciate a Trapani per assembramento, erano al bar

Erano all’interno di un bar in spregio alle normative contenute nel decreto per fronteggiare l’emergenza coronavirus. In sette, sei trapanesi e un tunisino, sono stati denunciati dai militari della Guardia di Finanza. Una pattuglia impegnata nei servizi di controllo nella zona del centro storico di Trapani ha notato che la saracinesca del bar era alzata quel tanto che è bastato per scorgere l’assembramento.

Inutile il tentativo degli avventori di nascondersi nelle altre stanze del locale per sfuggire ai controlli. Tutti sono stati identificati e denunciati. Sembre nell’ambito dei controlli, le Fiamme gialle hanno denunciato un uomo rientrato dall’estero per motivi di lavoro. Giunto a Trapani non si è sottoposto ad isolamento. Ai finanzieri ha raccontato che il suo medico, informato del rientro, non gli aveva dato alcuna prescrizione. Ma gli investigatori hanno scoperto che aveva dichiarato il falso: il medico non lo aveva contattato.









