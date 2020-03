Salgono a 27 i contagiati al Coronavirus in provincia di Trapani, come comunica l’Asp.

Il dato è aggiornato ad oggi, venerdì 20 marzo.

In particolare i casi positivi in provincia di Trapani sono: 7 di Alcamo; 2 di Mazara del Vallo; 1 di Erice; 7 di Trapani; 5 di Marsala; 5 di Salemi (di cui uno ricoverato a Castelvetrano).

In totale i ricoverati sono 8.











