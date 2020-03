Coronavirus, Riscossione Sicilia chiude gli sportelli. Servizi e assistenza online

Per l’emergenza Coronavirus Riscossione Sicilia ha chiuso i suoi sportelli che erogano servizi al pubblico su tutto il territorio regionale fino al 25 marzo.

Le eventuali richieste di assistenza e servizi oltre che inviate a mezzo posta/email/pec seguendo le procedure ordinarie, potranno essere inoltrate e segnalate in copia, ai nuovi indirizzi email di emergenza che verranno istituiti e pubblicati sul sito aziendale.

Il servizio di contact center rimarrà attivo, con operatore, per tutte le sedi, al numero unico 800 887357 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle ore 13,00.









