Coronavirus, le scuole forse non riaprono più. Ci si rivede a Settembre …

Non Aprile, neanche Maggio. Le scuole in Italia rischiano di rimanere chiuse fino a Giugno, per riaprire a Settembre, se tutto va bene. E’ una delle ipotesi al vaglio del Ministero della Pubblica Istruzione.

Non si rientrerà il 3 aprile ma in un imprecisato futuro. Lo aveva fatto capire il premier Giuseppe Conte, lo ha confermato la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.

«Credo che si andrà nella direzione già detta dal presidente Conte di prorogare la data del 3 aprile per la riapertura delle scuole. Quando riapriranno? Non è possibile dare un’altra data dipenderà dall’evoluzione di questi giorni. Noi ci atterremo ai dettami della comunità scientifica e riapriremo le scuole quando avremo garantita la sicurezza di studenti e personale», ha detto in un’intervista a SkyTg24. «Viviamo alla giornata ma è inevitabile, è come se fossimo …









