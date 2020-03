Coronavirus: La Cgil interviene sulla carenza dei kit di protezione negli ospedali impegnati in prima linea e sulla necessità di individuare un solo ospedale dedicato al Covid-19

“Individuare una sola struttura ospedaliera dedicata all’emergenza Covid-19 e garantire i dispositivi di sicurezza per i medici e per tutti coloro che operano nelle strutture ospedaliere”.

La Cgil di Trapani interviene sulle criticità del sistema sanitario trapanese dettate dall’emergenza del Coronavirus.

“In provincia di Trapani – dice il segretario generale della Cgil di Trapani Filippo Cutrona – sono stati attivati i reparti Covid negli ospedali di Trapani, Marsala e Castelvetrano, ma nelle tre strutture non sono stati ancora individuati i percorsi differenziati per i pazienti Coronavirus positivi e per i casi sospetti. Comprendiamo – prosegue – che è un’emergenza straordinaria che richiede un’organizzazione a cui non si era preparati ma, in questo particolare e difficile momento, garantire sicurezza al personale medico, agli infermieri, a tutto il personale che opera negli ospedali e ai pazienti ricoverati negli altri …









