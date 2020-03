Coronavirus e trasporti. In Ecuador sbarrata la pista dell’aeroporto con auto e camion per impedire l’atterraggio dei voli dall’Europa (Video)

Coronavirus è ormai anche sinonimo di frontiere e accessi chiusi. Ne sanno qualcosa i passeggeri di almeno due voli internazionali, uno Iberia proveniente da Madrid e l’altro della compagnia olandese KLM, che dovevano atterrare a Guayaquil in Ecuador che su decisione di una sindaca li è stata letteralmente sbarrata la pista del locale aeroporto internazionale. Pista bloccata da auto e camion per impedire l’atterraggio fisico degli aerei. In un video ripreso da un elicottero, infatti, si possono vedere diverse auto della polizia che hanno occupato lo scalo. Per quanto si apprende dal quotidiano El Universo, peraltro, l’aereo Iberia era vuoto perché inviato semplicemente per rimpatriare i cittadini spagnoli che si trovano attualmente in Ecuador. La scelta di una simile, grave iniziativa, sarebbe stata presa dall’amministrazione comunale di Guayaquil. La stampa ha, tuttavia precisato, che il volo ha dovuto deviare per Quito …









Leggi la notizia completa