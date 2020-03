Coronavirus, Assostampa Tp: giornalisti verifichino informazioni e istituzioni rispettino loro ruolo sociale

La segreteria provinciale di Assostampa invita i colleghi in questa fase delicata a valutare, vagliare e verificare con attenzione l’autenticità delle notizie che afferiscono all’“emergenza coronavirus”. Sono questi i momenti in cui emerge in tutta la sua valenza la funzione sociale dei giornalisti, che devono sempre operare nel rispetto del “Testo unico dei doveri del giornalista”, coscienti che del loro operato rispondono all’Ordine dei giornalisti qualora non rispettino i principi di deontologia professionale. Così anche per i colleghi impegnati come addetti stampa, i quali svolgono la propria attività nella piena autonomia professionale.

Nel contempo si invitano le fonti istituzionali tutte a fornire con sollecitudine e regolarità le notizie del caso, così come bene fa a livello regionale la Presidenza della Regione, in maniera da essere messi nella condizione di essere efficace tramite informativo con i …









Leggi la notizia completa