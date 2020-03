Coronavirus: annullata la processione dei Misteri a Trapani

Il Venerdì Santo più triste della storia di Trapani. E’ stata annullata la famosa e secolare processione dei Misteri di Trapani. Lo comunicano in una nota Comune, Diocesi e Unione Maestranze. Sono annullati anche tutti gli eventi correlati della Settimana Santa di Trapani e della Diocesi.

Ecco il comunicato:

La sfida delle circostanze – una situazione sanitaria gravissima che ha comportato l’adozione di misure straordinarie in tutto il paese – e la consapevolezza della nostre responsabilità, pur nella differenza dei ruoli, ci spingono a comunicare ai membri dei ceti delle Maestranze, ai fedeli e ai cittadini tutti, quello che risulta evidente a chi, con realismo e rinnovato senso civico, sta affrontando questa eccezionale fase storica in cui tutti siamo chiamati a contenere e a contrastare la diffusione del COVID-19.

Con profondo rammarico ma riconoscendo le priorità di questa situazione inedita che stiamo vivendo, comunichiamo …









