Coronavirus, 4mila nuovi contagi in un giorno. 100 mila casi in Europa, 230 mila nel mondo

L’Italia supera ufficialmente la Cina per numero dei morti causati da Coronavirus. In totale dall’inizio dell’epidemia sono 3405. In Cina i morti sono 3130. Sono questi i numeri comunicati dal commissario straordinario della Protezione Civile Angelo Borrelli.

Il dato dei decessi registrati oggi è purtroppo di 427 nuovi morti. Il numero dei guariti è, invece, di 415. Cresce anche il numero delle persone positive che sono 4440 in più rispetto a ieri. Globalmente il numero totale di positivi nel nostro paese raggiunge quota 33190. Di questi 14935 sono in isolamento domiciliare e 15757 si trovano ricoverate in ospedale.

Infine per quanto riguarda il dato delle persone in terapia intensiva è di 2498. Rispetto a ieri ci sono 241 persone in più che si trovano nei reparti di rinanimazione.

Il drammatico andamento e la crescita di nuovi casi di coronavirus è purtroppo in linea con quelle che erano le aspettative degli esperti.









