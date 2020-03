Corona virus. Anche a Salemi ordinata la chiusura anticipata di alcune attività

Salemi. Anche il Comune di Salemi ha ordinato, a partire da domani 21 marzo, la riduzione dell’orario di chiusura per tutte le attività, ad eccezione di farmacie e coloro che vendono generi alimentari.

La decisione è arrivata in seguito all’ordinanza emessa dal Presidente della Regione Nello Musumeci, per cercare di contenere il più possibile l’espansione del contagio del virus Covid – 19.

Con questa nuova ordinanza il governatore siciliano ha adottato nuove e più restringenti misure, dando inoltre la possibilità ai sindaci, con propria ordinanza, di disporre la riduzione dell’orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad accezione delle farmacie e di quelli autorizzati alla vendita dei prodotti alimentari.

Per questo motivo l’amministrazione salemitana, così come già fatto anche da altri comuni, ha stabilito che a partire da domani tutte le attività prima citate …









