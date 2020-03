Brescia. Carabinieri consegnano materiale sanitario per gli ospedali di Chiari ed Esine

Nella mattinata odierna i Carabinieri del Comando Provinciale di Brescia, con l’importante contributo di un elicottero e personale del 2° Nucleo Elicotteri di Orio al Serio (BG), hanno effettuato un altro intervento “salvavita”. Sono stati consegnati infatti, in brevissimo tempo grazie al supporto dell’aeromobile, due plichi agli ospedali di Chiari ed Esine.

I colli, stoccati presso il magazzino dell’Ospedale Poliambulanza di Brescia, contenevano materiale preziosissimo per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19: due ecografi di ultima generazione, che consentono di effettuare celermente le ecografie polmonari, ovvero le prime attività diagnostiche nei confronti delle persone risultate positive ai tamponi, sulla base delle quali valutare i successivi trattamenti.

A seguito dell'attivazione, in una fase chiaramente emergenziale per le strutture sanitarie del territori, il personale dell'Arma è intervenuto tempestivamente offrendo il proprio supporto e garantendo l'









