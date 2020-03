Birre al cimitero di Castelvetrano. L’indignazione monta sui social per il vergognoso gesto

Ci piacerebbe conoscere quelle persone che si sono rese protagoniste di una tale idiozia, per sottoporli al pubblico ludibrio. Ignoti si sono divertiti ad organizzare una festicciola a base di birra presso lo spiazzale del cimitero comunale. A segnalare l’increscioso episodio l’assessore all’igiene e decoro, Irene Barresi che, con un post sui social ha manifestato la sua indignazione. “Mentre muoiono persone, altre si spendono per aiutarle, altre ancora continuano a lavorare per tutti noi- scrive la Barresi- al Cimitero, luogo da rispettare, c’è chi si ‘diverte’ a fare questo! Preferisco non commentare.” Anche noi preferiamo non aggiungere altro, se non sperare che torni di moda la vergogna, e che questi soggetti ne provino almeno un poco.









