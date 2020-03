Altra vittima del Coronavirus in Sicilia, un uomo di 60 anni. I morti adesso sono cinque

A Caltagirone, in provincia di Catania, è morto un uomo di 60 anni positivo al Coronavirus. E’ la quinta vittima del virus in Sicilia.

L’uomo è morto oggi nell’Unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale ‘Gravina’ di Caltagirone. Il sessantenne, come comunica l’Asp catanese, aveva fatto ingresso al pre-triage del pronto soccorso l’11 marzo scorso, era quindi stato ricoverato in Malattie infettive per poi essere immediatamente trasferito in Terapia intensiva, dove le sue condizioni sono apparse subito gravi.

“Cordoglio” alla famiglia è espresso dalla Direzione aziendale e dal personale che ha preso in carico il paziente.









