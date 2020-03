Alfano ordina : Stop a mercato del contadino, aree a verde pubblico e parchi gioco. Restate a casa

Il Sindaco della Città di Castelvetrano, Dott. Enzo Alfano, ha emesso l’ordinanza contingibile e urgente n° 6 del 19 marzo nella quale dispone che, dalla giornata di sabato e fino a nuove disposizioni, lo svolgimento del mercato del contadino non può essere autorizzato, giusta, Ordinanza, emessa dal Presidente della Regione Siciliana, recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ove all’art. 2 co. 2, viene interdetta la fruizione delle aree a verde pubblico e dei parchi gioco.



Nei giorni scorsi numerose erano state le polemiche a seguito della decisione del sindaco di autorizzare il mercato, seppur con una serie di restrizioni e sotto la supervisione della polizia municipale.









Leggi la notizia completa