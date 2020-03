5 casi Covid-19 a Salemi, il Sindaco: “Serve screening sul territorio”

Cinque casi positivi al Covid-19 accertati a Salemi: 4 sono ricoverati in ospedale, 1 in isolamento domiciliare. «I dati ricevuti dall’Asp di Trapani dipingono un quadro molto serio, con un numero di contagi destinato ad aumentare, ed è per questo che ho chiesto alle autorità sanitarie di adottare ogni utile iniziativa volta a prevenire la ulteriore diffusione del virus», è quanto scrive il sindaco Domenico Venuti in una nota. «Il riscontro dei casi di positività, con le informazioni giunte in nostro possesso grazie anche all’intervento del Prefetto, ci preoccupa ma al tempo stesso è la prova dell’esistenza di un buon sistema di screening e monitoraggio sul territorio», è ancora il sindaco.

Venuti chiede di realizzare «iniziative efficaci di contenimento», sottolineando la necessità di avviare un’azione di screening con tamponi faringei allargato il più possibile …









