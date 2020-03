Troppe persone in giro a Campobello. Scattano le denunce

Continua a ritmo serrato il controllo del territorio da parte della Polizia Municipale di Campobello di Mazara al fine di verificare il rispetto, da parte di tutti, degli obblighi imposti con i decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e con le ordinanze emanate dal Presidente della Regione Siciliana.

Dall’11 marzo e fino al 18 marzo sono state sottoposte a controllo circa 100 persone trovate in giro per il paese e, di queste, circa un terzo si trovava fuori dalla sua residenza, dimora o domicilio, senza alcun valido motivo e, pertanto, saranno segnalate all’autorità giudiziaria competente (la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala) per violazione dell’art. 650 del Codice Penale.

Da evidenziare la sinergia con cui stanno lavorando le due forze di polizia presenti sul territorio del Comune di Campobello di Mazara: Polizia Municipale e Carabinieri. Infatti, alcuni controlli congiunti hanno portato all’ …









