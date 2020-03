Trapani, riparata la condotta fognaria di via Libica che era saltata

Riparata la condotta fognaria di via Libica che era saltata.

Alla luce dell’inconveniente la strada era stata chiusa al traffico.

Lo scoppio è avvenuto domenica scorsa ed aveva fatto riversare melma sull’arteria che è stata subito interdetta al traffico.

Per riparare la condotta, che collega l’impianto di sollevamento di via Marsala con il depuratore consortile, operai e tecnici hanno impiegato tre giorni.

Il tratto stradale antistante l’autoparco comunale, però, resterà chiuso perché dovrà essere asfaltato e gli impianti che forniscono il calcestruzzo sono chiusi per l’emergenza coronavirus.









