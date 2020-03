Trapani, in atto la seconda sanificazione della città

Continua la sanificazione dell’intero territorio comunale che l’amministrazione Tranchida, coordinata dall’assessore Ninni Romano, biologo, ha affidato alla ditta EnergetikAmbiente.

È stata disposta una misura straordinaria: ogni zona della città sarà risanificata. Si ripartirà dal centro storico e si proseguirà con gli stessi tempi e modalità del ciclo appena concluso per Quartieri e Frazioni. Tali operazioni proseguiranno per tutto il periodo emergenziale. Ieri sera intanto sono state sanificate le zone del centro storico da via Mazzini a Torre di Ligny, Via Cardella nord e rione Cappuccinelli. Vengono utilizzate macchine spazzatrici e prodotti con concentrazioni non superiori allo 0,1%, in conformità agli indirizzi di Asp e Ispra.

«Le nostre priorità sono la salute dei cittadini e la tutela dell'ambiente – dichiarano il sindaco Tranchida e l'assessore Romano -. Per questo, stiamo adottando tutte le …









