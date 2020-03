Sicilia, Musumeci: “Occorre una sanatoria per gli assegni post-datati”

La Regione Siciliana sta provando a convincere il governo nazionale della necessità a varare un sorta di sanatoria per chi ha emesso assegni post-datati, evitando protesti e l’iscrizione nella black list che sarebbero l’anticamera del fallimento.

È una emergenza nella emergenza. È stato il presidente Musumeci a sdoganare un fenomeno diffuso seppure ai limiti della legalità. Il presidente ha parlato degli assegni post-datati: è il metodo «normale» con cui le aziende, soprattutto le medio-piccole, acquisiscono le forniture. Si prende la merce e ci si impegna a pagarla una volta materializzato l’incasso delle vendite. «C’è tanta ipocrisia – ha detto Musumeci -, nessuno ha il coraggio di dire come stanno le cose. In Sicilia, forse anche altrove, gran parte delle piccole imprese lavora e acquista la merce con assegni post-datati.









