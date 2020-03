Sgombero ex cementificio, Libera chiede all’amministrazione di trovare soluzioni abitative per gli sfollati

Apprendiamo dagli organi di informazione della decisione assunta da parte del Sindaco di Castelvetrano di procedere allo sgombero dei 40 lavoratori stranieri, malamente accampati, all’interno del locale cementificio, in disuso, della famiglia Cascio.

La questione è annosa. Da diverso tempo Istituzioni Pubbliche, organizzazioni sindacali, Terzo settore e volontariato hanno affrontato il problema di fornire adeguata sistemazione a queste persone che venute sui nostri territori in occasione del periodo della raccolta delle olive poi vi sono rimasti, potendo contare su lavori stagionali nelle campagne circostanti.

Senza alloggio adeguato questi uomini, provenienti dall’Africa ma da diversi anni oramai stanziatisi sul territorio italiano, hanno sempre vissuto in condizioni molto al di sotto della vivibilità umana. Negli anni scorsi avevano creato una baraccopoli nei pressi del quartiere Erbe Bianche di Campobello di Mazara; successivamente ospitati presso un bene confiscato alla mafia nei pressi dello stesso quartiere (l’oleificio Fontane …









