Santa Ninfa: Nota congiunta del Consiglio comunale per l’emergenza coronavirus

Cari santaninfesi,in questi giorni stiamo vivendo un momento difficile, stiamo affrontando la sfida più importante degli ultimi anni, la più grave dal terremoto del 1968.Affrontare e fronteggiare la diffusione del coronavirus è una sfida che non ha colore politico e deve vedere unita l’intera comunità cittadina.Nei momenti più difficili della nostra storia, il Consiglio Comunale di Santa Ninfa, mettendo da parte le diverse appartenenze politiche, ha saputo essere all’altezza del ruolo affidatogli.È questo il tempo della Responsabilità, in gioco c’è la salute dei nostri cari e tutti siamo chiamati a fare la nostra parte.Il Consiglio Comunale di Santa Ninfa, condividendo i deliberati adottati dall’Amministrazione Comunale per fronteggiare l’emergenza sanitaria, rinnova l’invito ai santaninfesi a rispettare quanto disposto dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle Ordinanze del …









