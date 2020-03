Salgono a 21 i positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Casi a Marsala e Salemi

Salgono a 21 i contagiati dal Coronavirus in provincia di Trapani. L’ultimo aggiornamento fornito dalla Regione Siciliana indica un aumento di cinque casi in un giorno.

Tra questi c’è un altra persona di Marsala contagiata, si tratta di un uomo di mezza età, e un anziano di Salemi.

I ricoverati sono 8 così distribuiti: n. 3 in Terapia intensiva e 5 in Terapia non intensiva.

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 12 di oggi (giovedì 19 marzo), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

In totale sono 340 i casi positivi registrati dall’inizio, di cui 179 ricoverati (36 in terapia intensiva), 142 in isolamento domiciliare, quindici guariti e quattro deceduti. Questa la divisione nelle varie province: Agrigento, 27; Caltanissetta, 12; Catania, 151; Enna, 21; Messina, 16; Palermo, 52; Ragusa, 7; Siracusa, 33; Trapani, 21.

Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana

