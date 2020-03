Oggi piangiamo i tagli scellerati alla sanità

Siamo alla seconda settimana di quarantena, non si esce da casa se non per fare la spesa e per lavorare, i bisogni del cane sono diventati l’ora d’aria.

La libertà che è venuta a mancare, la libertà che abbiamo dato per scontata così tante volte, una restrizione che oggi ci viene imposta.

Certo, c’è da chiedersi a quale costo? Avremo salvato le vite, la nostra, quelle di altri, avremo contenuto i numeri del disastro ma anche noi, poi, avremo bisogno di aiuto.

La nostra psicologia è messa a dura prova, varchiamo i confini di casa e lì ci interfacciamo con il mondo esterno attraverso i social, le video chiamate.

Che bruttezza, che tristezza. Manca parlare da vicino con qualcuno, manca poter prendere un caffè in compagnia.

Due settimane, sembrano poche, sono una eternità. E chissà quanto …









Leggi la notizia completa