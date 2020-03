Marsala, un’azienda realizza e mette a disposizione materiale per le mascherine

Il tempo che viviamo, il tempo del Coronavirus che sta bloccando il mondo nelle proprie case, è anche il tempo della solidarietà e dell’altruismo.

Ed è il caso di un’azienda marsalese che sta mettendo a disposizione gratuitamente il materiale utile per realizzare delle mascherine. Le hanno preparate artigianalmente, ne hanno già confezionate 250, ma ora i titolari di Piccione Arredi Tessili chiedono se c’è qualcuno che possa aiutarli nella preparazione, vista l’elevata richiesta e che non se ne trovano nel nostro territorio. Qui la lettera con la quale, uno dei titolari, Giuseppe Piccione si appella a chi abbia voglia di dare una mano in questo momento così difficile per tutti:

Noi Piccione Arredi Tessili in virtù della situazione disastrosa in cui viviamo tutt’oggi, vogliamo dare una speranza cercando di contenere il contagio del virus, realizzando delle mascherine in tessuto a titolo gratuito. Le mascherine …









