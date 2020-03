In Sicilia salgono a 340 i positivi al Covid-19. Arriva l’esercito per controllare le strade – lasiciliaweb | Notizie di Sicilia

In Sicilia salgono a 340 i positivi al Covid-19. Arriva l’esercito per controllare le strade lasiciliaweb | Notizie di SiciliaCoronavirus, in Sicilia già da domani i controlli dell’Esercito La SiciliaCoronavirus, da venerdì l’esercito in Sicilia per aumentare i controlli Corriere della SeraCoronavirus, in Sicilia arriva l’Esercito: schierato per i controlli il GiornaleCoronavirus, Musumeci sollecita utilizzo esercito in Sicilia: “Occorrono maggiori controlli” La RepubblicaVisualizza la copertura completa su Google News









Leggi la notizia completa