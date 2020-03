Ecco le misure del decreto “Cura Italia”: cassa integrazione, congedi, mutui sospesi …

Finalmente il 17 Marzo 2020 il governo ha partorito, letteralmente, il tanto atteso Decreto “Cura Italia”.

Si tratta di un decreto complesso, corposo nel suo genere e di difficile interpretazione che prevede una serie di interventi volti a risollevare, lo si spera, aziende e dipendenti dall’emergenza pandemica Covid-19.

Lo stesso prevede in via esemplificativa e non esaustiva le seguenti misure



● Assegno ordinario per aziende da 5 a 50 dipendenti per un periodo massimo di 9 settimane;

● Cassa integrazione in deroga per tutte le aziende che non posseggono i requisiti della Cassa integrazione ordinaria (quindi è ammessa anche per le aziende che hanno un solo dipendente) e la durata massima, come nel primo caso, è di 9 settimane (80% retribuzione);

● Congedo parentale di 15 giorni con il 50% di retribuzione per i genitori del settore …









