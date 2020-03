Dalle zone rosse, diario dal disastro. I malati sono persone

di Domenico Cacopardo

19 marzo 2020

Oggi, la contabilità nazionale dei decessi per Covid-19 darà un numero superiore a quello cinese: l’Italia conquisterà un triste primato destinato, nei tempi brevi, a consolidarsi. A suggello le immagini del telegiornale con decine di salme ingestibili a Brescia, caricate sui camion che le distribuiranno tra i crematori del Nord.

Vediamo, peraltro, tutti quanto l’abnegazione del personale sanitario si sia dispiegata ovunque. Quanto l’amore per i concittadini ancora prima della professionalità (priva di uno specifico e riconosciuto rimedio) sia venuto in soccorso delle migliaia di ricoverati normali o in terapia intensiva.

Reduce come sono da recenti operazioni nell’Ospedale di Parma, sono gratificato dall’amicizia di alcuni medici che mi hanno assistito e con i quali sono in contatto. Più per manifestare loro sentimenti di affetto e di vicinanza, anche se, lo …









