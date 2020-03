Covid-19, ultimi casi ad Alcamo, Trapani, Salemi e Marsala

Come noto, in provincia di Trapani i casi conclamati di coronavirus hanno raggiunto quota 21 e la situazione preoccupa non poco la cittadinanza. In particolar modo, gli ultimi episodi si sono verificati in 4 città diverse: Alcamo, Marsala, Salemi e Trapani. Proprio nel capoluogo, ancora una volta il contagio sarebbe legato ai contatti intercorsi con il funzionario dell’ASP ed in questo caso è un medico trapanese ad aver contratto il virus. Gli altri casi si sono invece registrati a Salemi, dove la situazione rimane particolarmente monitorata, Alcamo e Marsala.

Per effetto di questi ultimi aggiornamenti, i comuni della provincia di Trapani dove sono stati accertati casi di coronavirus sono 6: Trapani e Marsala con 6 casi, Alcamo con 4 casi, Mazara e Salemi con 2 casi e Paceco con un caso.









