Coronavirus, tampone positivo per tre persone di Salemi

È risultato positivo il tampone fatto a un uomo di Salemi che da ieri si trovava ricoverato in una stanza di isolamento al secondo piano dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. L’uomo è giunto ieri al nosocomio di Castelvetrano. Ora è stato trasferito presso l’ex reparto di Medicina, adibito a Covid-19. Ma non è il solo ulteriore caso positivo in provincia di Trapani. C’è anche un uomo di Marsala e ancora un anziano di Salemi. I salemitani positivi accertati, al momento, sono tre.

In totale, in provincia di Trapani, sono 21 i positivi registrati alle ore 12. I dati sono stati resi ufficiali dalla Regione Siciliana. Presso l’ospedale di Trapani risultano, attualmente, ricoverati in 8: 3 in terapia intensiva e 5 in terapia non intensiva. Gli altri sono in quarantena presso le proprie abitazioni e in reparto Covid-19 a Castelvetrano. Dall’inizio …









