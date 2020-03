Coronavirus Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi Sky Tg24 Musumeci: «In Sicilia contagi più che altrove». In arrivo l’Esercito contro i “furbetti” La SiciliaCoronavirus, Musumeci: “In Sicilia ci stiamo preparando al peggio” AdnkronosCoronavirus, Musumeci vuole sigillare la Sicilia: “Soldati in strada e in porti e aeroporti” PalermoTodayCoronavirus: Musumeci, ‘orgogliosi di avere ospitato in Sicilia contagiati dal Nord’ MetroVisualizza la copertura completa su Google News









Leggi la notizia completa