Coronavirus, Sicilia: la Regione vieta l’attività all’aperto. E non solo …

Nuovi divieti della Regione Siciliana nella lotta al coronavirus. Sono validi da domani. Spicca il divieto di praticare attività all’aperto. Ma non solo: non si potrà fare la spesa più di una volta al giorno, i padroni di cani non potranno allontanarsi di tanto, gli ambulanti non potranno vendere in altri comuni. A spingere Musumeci a queste nuove, stringenti, norme, nei confronti di una popolazione ormai al limite dello stress, sono i dati di oggi sui contagi in Sicilia, che hanno visto un balzo in avanti notevole.

Nuova e più stringente ordinanza per contenere il contagio del Coronavirus in #Sicilia. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha firmato un ulteriore provvedimento per prevenire e gestire l'emergenza epidemiologica del #Covid19 nell'Isola. Disposizioni che riguardano la "pulizia" di strade e uffici pubblici, gli esercizi commerciali, le rivendite di …









