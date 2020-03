[Coronavirus Sicilia] Dalla presidenza della Regione nuove stringenti misure urgenti

Ordinanza contingibile e urgente n°6 del 19.03.2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

(Ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio)1. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.2. E’ vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale.3. Gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione.3/3Articolo 2(Misure igienico-sanitarie in ambito comunale)1. E’ fatto obbligo ai Comuni, qualora non ancora disposto, di provvedere alla sanificazione delle strade dei centri abitati, degli edifici adibiti a uffici pubblici …









