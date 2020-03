Coronavirus, Ryanair consente di cambiare gratuitamente le date dei voli

In queste settimane in cui l’emergenza legata al Coronavirus ha messo a dura prova anche i voli, tra cancellazioni e aeroporti a regime ridotto, Ryanair ha deciso di offrire a tutti i suoi clienti la possibilità di chiedere un rimborso o, addirittura, di cambiare la destinazione senza costi ulteriori.

La compagnia area, come altre, solitamente non permette un cambio di meta se non con un esborso, ma in questa emergenza sanitaria, invece, ha deciso di seguire un nuova linea permettendo il cambio gratuito.

La notizia, comunicata ufficialmente oggi sul profilo Twitter dell’azienda e ora diffusa anche sul sito ufficiale, prevede che tutti i viaggiatori che sono stati costretti a rinunciare al viaggio perché in quarantena, oppure in caso di cancellazione dei voli o che, ancora, preferiscono non volare, possono chiedere il rimborso Ryanair, oppure posticipare la data della partenza del viaggio.

La compagnia









