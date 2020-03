Salgono a 17 i casi di Coronavirus in provincia di Trapani. Nel dettaglio, risultano positivi ai tamponi due uomini di Marsala e Salemi che al momento non sono però ricoverati. Sono stati effettuati altri tamponi dei quali si attende l’esito. Per le due città si tratta, in entrambi i casi, del secondo episodio di Covid-19. L’appello dall’ASP rimane quello di osservare le disposizioni e rimanere a casa.









