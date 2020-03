Coronavirus, medici e infermieri siciliani protestano per mancanza di presidi di sicurezza

Non si sentono sicuri i sanitari che lavorano nei Covid Hospital siciliani. Mancano camici, guanti, mascherine. Medici e infermieri sostengono che così non possono curare i pazienti.

Lo scrivono nero su bianco le tre confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil in rappresentanza dei camici bianchi chiamati a lavorare nelle nuove strutture realizzate dalla Regione per approntare mille nuovi posti letto in cui curare solo chi è stato infettato.

Reparti nati per le «normali» malattie e trasformati ora in tutta fretta in centri specializzati. Ma – è la protesta – tutto ciò sta avvenendo senza nemmeno dotare il personale delle protezioni necessarie a non infettarsi a sua volta. Non si tratta solo delle mascherine. Al Civico di Palermo, dove è stato creato uno dei reparti che sarà più impegnato nel contrasto al Coronavirus, a medici e infermieri è stato distribuito un vademecum che detta …









