Coronavirus, la situazione a Salemi: chiusa una farmacia. Tre contagiati, nessun morto

Al momento in cui scriviamo, a Salemi tre sarebbero i contagiati da coronavirus accertati. Mentre le “voci” e i “si dice” parlerebbero di un numero più elevato, indicando nomi e cognome. Uno sport che non ci appartiene.

Il cronista ha il dovere di riportare dati reali ufficiali e al momento in cui scriviamo, sono solo tre i casi accreditati.

Nel numero non includiamo l’anziano signore deceduto la notte scorsa all’Ospedale di Trapani per polmonite, nonno di una giovane ragazza che a quanto pare attualmente si troverebbe assieme al fidanzato in stato di isolamento. Non sappiamo se la parentela possa indicare qualcosa.

Sappiamo solo che ai defunti non viene fatto il tampone.

Ha destato comunque sensazione l'ordinanza emessa dal sindaco Domenico Venuti, con la quale ha disposto la sospensione dell'attività di una nota farmacia del centro,









