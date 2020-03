Coronavirus, la raccolta fondi per l’ospedale Borsellino arriva a quota 27mila euro

I tre promotori della campagna di raccolta fondi in favore dell’ospedale Paolo Borsellino di Marsala, tre studenti universitari lilybetani, Silvia Lubrano, Cristiana Cordaro e Marco Martinico, si complimentano con la cittadinanza marsalesi e non solo, che sta rispondendo con alto senso civico e morale alla chiamata corale.

Fino a questo momento sono stati raccolti oltre € 27000. Ci sono state diverse tipologie di donatori, giovanissimi che hanno partecipato con i loro piccoli risparmi e persone che hanno donato anche € 5000 con un’unica donazione.

Tra questi anche l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Marsala, il bar Juparanà ed il Centro Salute. I tre promotori, comunque, sollecitano ulteriormente coloro che non hanno avuto alcuna notizia di questa raccolta fondi, promossa solo ed esclusivamente nell’interesse della collettività, stimolati da un ideale comune ed un alto senso civico per il nostro ospedale e per coloro che sono chiamati, in trincea, a sacrificare anche …









