Coronavirus, il triste record di 475 morti in un giorno. Bisogna limitare gli spostamenti

Con 475 morti nelle ultime 24 ore, l’Italia supera il bilancio di vittime in una sola giornata rispetto ad ogni altro Paese al mondo: finora questo triste record, sottolinea la France Presse, era detenuto dalla Cina che aveva registrato il picco di 368 decessi per coronavirus in un solo giorno. Sono 2.978 le vittime, con un incremento rispetto a martedì di 475.

L’aggiornamento del commissario Angelo Borrelli della Protezione Civile si è aperto ieri con il dato dei guariti in Italia dal coronavirus. Sono 1084 in più rispetto al giorno precedente, in totale sono 4025 dall’inizio dell’epidemia. Borrelli poi ha proseguito con il numero dei nuovi positivi che, rispetto all giorno prima sono 2648 in più.

In totale le persone positive al coronavirus in Italia sono 28710. Di questi 12190 sono quelli in quarantena a casa e senza sintomi, mentre 14370 sono quelli ricoverati.

“E’ necessario contenere al massimo gli spostamenti”, è questo il nuovo appello …









