Coronavirus, i furbetti delle mascherine a Trapani. Sedici contagiati in provincia

C’è chi specula sull’emergenza coronavirus e lucra sulla preoccupazione e sulla paura della gente.

A Trapani blitz dei militari della Guardia di finanza, ieri, in una attività commerciale di dove venivano messe in vendita mascherine sanitarie che sono state sequestrate perchè non omologate e sprovviste di marchio Ce.

L’intervento è scattato dopo che un finanziere in borghese si era recato nell’attività commerciale dove un uomo e una donna gli hanno detto che avevano la possibilità di reperire le mascherine e che il prezzo di un dispositivo era di 10 euro senza documento fiscale e di 15 euro con documento fiscale. Da un controllo le mascherine, però, sono risultate non a norma.

Circostanza, questa, che ha spinto le Fiamme gialle a procedere al loro sequestro. Frode in commercio, l’ipotesi di reato che viene contestata alla titolare dell’attività commerciale.

