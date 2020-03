Coronavirus: c’è la prima vittima di Alcamo. E’ un medico che viveva vicino Bergamo

C’è la prima vittima originaria della provincia di Trapani, nella guerra al coronavirus. Si tratta di un medico di Alcamo, che viveva e lavorava in provincia di Bergamo, una delle zone più colpite dall’epidemia.

Si tratta di un medico di famiglia di 66 anni, A.B. le iniziali, deceduto a Treviglio (BG) a causa di serie complicazioni ai polmoni. Era ricoverato da alcuni giorni. Purtroppo, faceva il medico in un ambulatorio nel pieno centro della “zona rossa”.

A.B., aveva studiato ad Alcamo, si era laureato a Palermo, e poi si era trasferito in provincia di Bergamo dove lavorava come medico di famiglia.









Leggi la notizia completa