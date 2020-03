Coronavirus, c’è il primo caso ad Agrigento. Oltre 400 in quarantena

Primo caso di contagio da coronavirus ad Agrigento: sd annunciarlo, sui social, e’ stato il sindaco della citta’ dei Templi, Lillo Firetto: “Ieri, la notizia del contagio di una cittadina non agrigentina. Adesso invece la notizia della presenza, sul territorio di Agrigento, di una persona che e’ risultata positiva al Covid-19. Mi e’ stata data la comunicazione formale da parte dell’Asp di Agrigento per le conseguenti attivita’”. L’agrigentino contagiato si trova nel proprio domicilio. Seguendo le procedure di protocollo, si atterra’ a una serie di rigide attivita’ comportamentali.

“Il dato complessivo dei soggetti che si trovano in quarantena fiduciaria – ha spiegato il sindaco di Agrigento – passa dai 201 ai 204. In realta’, sommando questo dato a quelli registrati dall’Asp di Agrigento, il dato complessivo sul territorio cittadino va ben oltre i 400 …









