Coronavirus, al cimitero di Bergamo non c’è più posto. L’esercito trasporta le bare

Una impressionante colonna di mezzi militari ha attraversato ieri sera il cuore di Bergamo, dal cimitero monumentale fino all’autostrada, con a bordo i feretri dei morti da coronavirus che il camposanto bergamasco non riesce più a gestire per il numero troppo elevato: le attese per le cremazioni avevano ormai superato la settimana. I feretri, collocati su una trentina di camion dell’esercito, sono una settantina e sono diretti a una dozzina di destinazioni in tutta Italia.

Le vittime del coronavirus a Bergamo sono più di quelle che rientrano nelle statistiche ufficiali, secondo il sindaco Giorgio Gori. Ci sono infatti persone «che non riescono ad essere portate in ospedale», ha spiegato, e a cui non viene fatto il tampone e quindi non rientrano nel conteggio. E i sindaci dell’Area omogenea del sud-est di Milano hanno scritto alla regione Lombardia: «Rileviamo come i dati trasmessi …









